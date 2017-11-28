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09:32 (мск), источник: Volga News

За вечер в Самаре под колесами автомобилей погибли пешеход и велосипедист

В понедельник, 27 ноября, в Самаре произошло два ДТП, в которых погибли люди, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Около шести часов вечера, по предварительным данным, на 19-ом км Московского шоссе под колеса автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавшего со стороны 18-го км в направлении ул. Совхозной, попал мужчина в возрасте около 75 лет.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Автомобилем управлял мужчина в возрасте около 39 лет. В районе места ДТП находится пешеходный переход.

Также, по оперативным данным, примерно в 17:27 на ул. Литвинова автомобилем был сбит велосипедист в возрасте около 70 лет. Он скончался на месте происшествия. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

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