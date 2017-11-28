За вечер в Самаре под колесами автомобилей погибли пешеход и велосипедист

Около шести часов вечера, по предварительным данным, на 19-ом км Московского шоссе под колеса автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавшего со стороны 18-го км в направлении ул. Совхозной, попал мужчина в возрасте около 75 лет.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Автомобилем управлял мужчина в возрасте около 39 лет. В районе места ДТП находится пешеходный переход.