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09:31 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП с «КамАЗом»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения «КамАЗа» с легковым автомобилем в Егорлыкском районе Ростовской области в ночь на вторник, сообщает ГУМВД России по области.

Авария произошла около 3.00 мск вторника на 97-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». По предварительным данным, 32-летний водитель «КамАЗа», совершая разворот в неположенном месте, столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze под управлением 34-летнего водителя.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля: мужчина с женщиной и двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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