В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП с «КамАЗом»

Авария произошла около 3.00 мск вторника на 97-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». По предварительным данным, 32-летний водитель «КамАЗа», совершая разворот в неположенном месте, столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze под управлением 34-летнего водителя.
«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля: мужчина с женщиной и двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.