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09:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В море под Анапой произошло землетрясение

Вечером 27 ноября в Черном море в 42 км от берега Анапы зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3.

Источник: ЮГА.ру

Сейсмособытие зафиксировали в 20:24, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На территории города толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, заявок от населения не поступало.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане за сутки 3 ноября дважды зафиксировали подземные толчки, в том числе в Каспийском море. Тремя днями ранее землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии.

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