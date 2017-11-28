В море под Анапой произошло землетрясение

На территории города толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, заявок от населения не поступало.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане за сутки 3 ноября дважды зафиксировали подземные толчки, в том числе в Каспийском море. Тремя днями ранее землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии.