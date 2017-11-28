В море под Анапой произошло землетрясение
Вечером 27 ноября в Черном море в 42 км от берега Анапы зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3.
Вечером 27 ноября в Черном море в 42 км от берега Анапы зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3.
Сейсмособытие зафиксировали в 20:24, передает
На территории города толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, заявок от населения не поступало.
Как сообщали Юга.ру, в Дагестане за сутки 3 ноября дважды зафиксировали подземные толчки, в том числе в Каспийском море. Тремя днями ранее землетрясение произошло в