В Уфе на восьмом месяце беременности пропала 21-летняя Диана Николаева

Источник: Башинформ

Была одета в розовый пуховик, черную шапку с помпоном, синие джинсы, черные сапоги.

«Ушла из дома в Уфе к парню 7 октября этого года и с тех пор не выходит на связь с мамой и бабушкой. Местонахождение ее не известно до сих пор. Убедительная просьба по любой информации позвонить её матери (Эльвира) по телефону: 8−917−80−44−390», — написано в группе.

Как рассказала агентству «Башинформ» мама девушки, в день, когда Диана пропала, она должна была встретиться со своим парнем Дмитрием. Она уехала к нему, после чего молодые люди исчезли.