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09:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на восьмом месяце беременности пропала 21-летняя Диана Николаева

УФА, 28 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь в поисках 21-летней Дианы Николаевой. В группе РОО «Поиск детей — Уфа» (Башкортостан) сообщается, что девушка сейчас находится на девятом месяце беременности.

Источник: Башинформ

Была одета в розовый пуховик, черную шапку с помпоном, синие джинсы, черные сапоги.

«Ушла из дома в Уфе к парню 7 октября этого года и с тех пор не выходит на связь с мамой и бабушкой. Местонахождение ее не известно до сих пор. Убедительная просьба по любой информации позвонить её матери (Эльвира) по телефону: 8−917−80−44−390», — написано в группе.

Как рассказала агентству «Башинформ» мама девушки, в день, когда Диана пропала, она должна была встретиться со своим парнем Дмитрием. Она уехала к нему, после чего молодые люди исчезли.

«Мы написали заявление в полицию. На связь Диана не выходит, в соцсетях не появляется, последний раз “ВКонтакте” была 9 ноября, а в Whatsapp — 4 ноября. У нее уже подошел срок рожать. Я сама медработник, проверяю информацию по программе — ничего нет, ни в один из роддомов она не поступала. Полиция проверила аэропорт, городские вокзалы — они нигде билеты не покупали, сим-карты не меняли», — сообщила мать Дианы.

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