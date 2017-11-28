Водитель «Шевроле» погиб, врезавшись в опору электропередач в Уфе

В Орджоникидзевском районе на дороге Уфа-Бирск во втором часу дня 35-летний житель Уфы, на «Шевроле Ланос» въехал в опору электропередач. От травм он скончался на месте. Отмечено, что ранее водитель был лишен прав за управление автомобилем пьяным и оставление места ДТП, участником которого он являлся.