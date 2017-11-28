Водитель «Шевроле» погиб, врезавшись в опору электропередач в Уфе
Ранее водитель был лишен прав за управление автомобилем пьяным.
Ранее водитель был лишен прав за управление автомобилем пьяным.
В Уфе днём 27 ноября произошло смертельное ДТП, сообщает
В Орджоникидзевском районе на дороге
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 3200 нарушений ПДД, задержаны 47 пьяных водителей.