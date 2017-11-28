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09:00 (мск), источник: АиФ Уфа

Водитель «Шевроле» погиб, врезавшись в опору электропередач в Уфе

Ранее водитель был лишен прав за управление автомобилем пьяным.

В Уфе днём 27 ноября произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

В Орджоникидзевском районе на дороге Уфа-Бирск во втором часу дня 35-летний житель Уфы, на «Шевроле Ланос» въехал в опору электропередач. От травм он скончался на месте. Отмечено, что ранее водитель был лишен прав за управление автомобилем пьяным и оставление места ДТП, участником которого он являлся.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 3200 нарушений ПДД, задержаны 47 пьяных водителей.

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