В Симферополе оперативники раскрыли разбойное нападение на предпринимателя
В Симферополе в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он стал свидетелем совершения преступления.
В Симферополе в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он стал свидетелем совершения преступления.
Со слов заявителя, в вечернее время суток на его глазах неизвестный напал на мужчину. Ударив прохожего сзади по голове, злоумышленник вырвал полиэтиленовый пакет, сел в автомобиль и скрылся с места совершения преступления.
Как уточнили в МВД по РК, потерпевшим оказался 56-летний местный житель, предприниматель одного из рынков крымской столицы. Гражданин рассказал, что многие знали о его пеших возвращениях домой. В день нападения он нес в пакете крупную сумму денег.
В ходе комплекса
Задержанные дали признательные показания в совершении ими данного преступления. Со слов одного из подозреваемых, похищенными деньгами его соучастник погасил многочисленные долговые обязательства. Следственным отделом отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой и в особо крупном размере), — сообщает