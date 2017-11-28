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09:34 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе оперативники раскрыли разбойное нападение на предпринимателя

В Симферополе в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он стал свидетелем совершения преступления.

Со слов заявителя, в вечернее время суток на его глазах неизвестный напал на мужчину. Ударив прохожего сзади по голове, злоумышленник вырвал полиэтиленовый пакет, сел в автомобиль и скрылся с места совершения преступления.

Как уточнили в МВД по РК, потерпевшим оказался 56-летний местный житель, предприниматель одного из рынков крымской столицы. Гражданин рассказал, что многие знали о его пеших возвращениях домой. В день нападения он нес в пакете крупную сумму денег.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники в кратчайшие сроки установили причастных к совершению разбойного нападения. Ими оказались 33-летний житель Первомайского района и его приятель — ранее судимый за имущественные преступления 37-летний бахчисарайец.

Задержанные дали признательные показания в совершении ими данного преступления. Со слов одного из подозреваемых, похищенными деньгами его соучастник погасил многочисленные долговые обязательства. Следственным отделом отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой и в особо крупном размере), — сообщает пресс-служба МВД по РК. Согласно действующему законодательству, подозреваемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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