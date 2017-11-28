В Симферополе оперативники раскрыли разбойное нападение на предпринимателя

Со слов заявителя, в вечернее время суток на его глазах неизвестный напал на мужчину. Ударив прохожего сзади по голове, злоумышленник вырвал полиэтиленовый пакет, сел в автомобиль и скрылся с места совершения преступления.

Как уточнили в МВД по РК, потерпевшим оказался 56-летний местный житель, предприниматель одного из рынков крымской столицы. Гражданин рассказал, что многие знали о его пеших возвращениях домой. В день нападения он нес в пакете крупную сумму денег.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники в кратчайшие сроки установили причастных к совершению разбойного нападения. Ими оказались 33-летний житель Первомайского района и его приятель — ранее судимый за имущественные преступления 37-летний бахчисарайец.