В Полесске загорелась кровля жилого дома на 5 семей
За сутки в регионе произошел один пожар — в жилом доме. Об этом сообщает
За сутки в регионе произошел один пожар — в жилом доме. Об этом сообщает
Сигнал о пожаре поступил Центр управления в кризисных ситуациях в понедельник утром. На улице Вишневая в поселке Залесье Полесского городского округа. В у двухэтажного жилого кирпичного дома с мансардой на пять семей, довоенной постройки, горела кровля черепица по деревянной обрешётки по всей площади.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет