В Полесске загорелась кровля жилого дома на 5 семей

Сигнал о пожаре поступил Центр управления в кризисных ситуациях в понедельник утром. На улице Вишневая в поселке Залесье Полесского городского округа. В у двухэтажного жилого кирпичного дома с мансардой на пять семей, довоенной постройки, горела кровля черепица по деревянной обрешётки по всей площади.