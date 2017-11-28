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10:45 (мск), источник: Новый Калининград

В Полесске загорелась кровля жилого дома на 5 семей

За сутки в регионе произошел один пожар — в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

Сигнал о пожаре поступил Центр управления в кризисных ситуациях в понедельник утром. На улице Вишневая в поселке Залесье Полесского городского округа. В у двухэтажного жилого кирпичного дома с мансардой на пять семей, довоенной постройки, горела кровля черепица по деревянной обрешётки по всей площади.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-25, ПСЧ-19, ПСЧ- 28 и ПХС пос. Сосновка в составе 14 человек и 4 единицы техники.

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