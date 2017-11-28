Жители Коммунарки перекрыли дорогу на месте гибели пятилетней девочки

Смертельная авария произошла рано утром 27 ноября на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка в нескольких километрах от МКАД — этот район относится к территории Новой Москвы.

25-летняя женщина вела свою пятилетнюю дочку (по другим данным, ребенку было шесть лет — «Газета.Ru») в детский сад, и по пути им надо было перейти шестиполосную магистраль.

Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Видеозапись ДТП, сделанная камерой видеонаблюдения и опубликованная столичной полицией, зафиксировала, что пешеходы беспрепятственно преодолели половину проезжей части — автомобилисты на трех полосах остановились, пропуская пешеходов.

Судя по ролику, дойдя до середины, женщина не посмотрела в другую сторону, иначе бы она увидела, как по ближайшей к ней полосе к переходу несется автомобиль. Водитель иномарки, явно двигаясь с превышением скорости, затормозить не успел и, скорее всего, даже не пытался — судя по всему, он не обратил внимание, что водители на соседних полосах притормозили перед зеброй и на полной скорости сбил женщину и девочку.

От сильнейшего удара пешеходы отлетели далеко вперед — ребенок скончался на месте, а ее мать с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом голеней была госпитализирована.

По факту ДТП в УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель Audi — 26-летний местный житель — задержан. При этом в полиции не уточнили, по какой именно части ст. 264 УК РФ начато расследование, а значит, пока нет достоверной информации, был ли водитель трезв.

Авария вызвала большой резонанс не только в СМИ, но и среди местных жителей. К вечеру в районе пешеходного перехода несколько десятков человек, среди которых были и маленькие дети, устроили импровизированную акцию протеста, требуя от властей установить на этом месте светофор. Недовольные граждане на некоторое время даже перекрыли саму магистраль.

«Посмотрите, сколько нас милиции охраняет, чтобы мы не вышли на дорогу, а когда дети гибнут, ни одного нету полицейского», — эмоционально заявила телеканалу «360» одна из участниц акции.

Прибывшие на место полицейские, несмотря на несанкционированный характер акции и решительный настрой ее участников, силу не применяли и уговаривали людей освободить проезд и переместиться на тротуар. В частности, стражи порядка говорили, что из-за протестующих многие люди не могут попасть домой.

«А ребенок уже домой не вернется. Люди постоят и домой приедут, а кто будет отвечать за шестилетнего ребенка?», — негодовал еще один местный житель. Тем не менее, о задержаниях протестующих информации пока не поступало.

Особое недовольство участников акции вызвало то, что два года назад, когда проводилось расширение магистрали, власти якобы обещали построить в этом месте подземные и надземные переходы, но это так и не было сделано. Что касается светофора, который мог бы сделать переход безопаснее, то, по мнению местных жителей, власти не хотят его устанавливать, так как он приведет к увеличению пробок.

По итогам собрания люди подписали петицию властям Москвы с требованием снизить на данном участке максимальную скорость до 40 км/ч и установить светофор — год назад недалеко от нынешнего места трагедии погибла учительница, мать пятерых детей.

В 2016-м на данном участке был снижен скоростной режим до максимально разрешенных 40 км/ч, но затем он был отменен. Также жители потребовали установить «лежачие полицейские» перед всеми пешеходными перекрестками в Коммунарке.