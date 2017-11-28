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09:16 (мск), источник: Газета.Ру

Жители Коммунарки перекрыли дорогу на месте гибели пятилетней девочки

Гибель пятилетнего ребенка на пешеходном переходе под колесами лихача в Новой Москве вызвала огромный резонанс среди местных жителей. Они устроили несанкционированный митинг на месте трагедии, требуя от властей установить светофор на пешеходном переходе и снизить на этом участке скоростной режим.

Смертельная авария произошла рано утром 27 ноября на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка в нескольких километрах от МКАД — этот район относится к территории Новой Москвы.

25-летняя женщина вела свою пятилетнюю дочку (по другим данным, ребенку было шесть лет — «Газета.Ru») в детский сад, и по пути им надо было перейти шестиполосную магистраль.

Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Видеозапись ДТП, сделанная камерой видеонаблюдения и опубликованная столичной полицией, зафиксировала, что пешеходы беспрепятственно преодолели половину проезжей части — автомобилисты на трех полосах остановились, пропуская пешеходов.

Судя по ролику, дойдя до середины, женщина не посмотрела в другую сторону, иначе бы она увидела, как по ближайшей к ней полосе к переходу несется автомобиль. Водитель иномарки, явно двигаясь с превышением скорости, затормозить не успел и, скорее всего, даже не пытался — судя по всему, он не обратил внимание, что водители на соседних полосах притормозили перед зеброй и на полной скорости сбил женщину и девочку.

От сильнейшего удара пешеходы отлетели далеко вперед — ребенок скончался на месте, а ее мать с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом голеней была госпитализирована.

По факту ДТП в УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель Audi — 26-летний местный житель — задержан. При этом в полиции не уточнили, по какой именно части ст. 264 УК РФ начато расследование, а значит, пока нет достоверной информации, был ли водитель трезв.

Авария вызвала большой резонанс не только в СМИ, но и среди местных жителей. К вечеру в районе пешеходного перехода несколько десятков человек, среди которых были и маленькие дети, устроили импровизированную акцию протеста, требуя от властей установить на этом месте светофор. Недовольные граждане на некоторое время даже перекрыли саму магистраль.

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«Посмотрите, сколько нас милиции охраняет, чтобы мы не вышли на дорогу, а когда дети гибнут, ни одного нету полицейского», — эмоционально заявила телеканалу «360» одна из участниц акции.

Прибывшие на место полицейские, несмотря на несанкционированный характер акции и решительный настрой ее участников, силу не применяли и уговаривали людей освободить проезд и переместиться на тротуар. В частности, стражи порядка говорили, что из-за протестующих многие люди не могут попасть домой.

«А ребенок уже домой не вернется. Люди постоят и домой приедут, а кто будет отвечать за шестилетнего ребенка?», — негодовал еще один местный житель. Тем не менее, о задержаниях протестующих информации пока не поступало.

Особое недовольство участников акции вызвало то, что два года назад, когда проводилось расширение магистрали, власти якобы обещали построить в этом месте подземные и надземные переходы, но это так и не было сделано. Что касается светофора, который мог бы сделать переход безопаснее, то, по мнению местных жителей, власти не хотят его устанавливать, так как он приведет к увеличению пробок.

По итогам собрания люди подписали петицию властям Москвы с требованием снизить на данном участке максимальную скорость до 40 км/ч и установить светофор — год назад недалеко от нынешнего места трагедии погибла учительница, мать пятерых детей.

В 2016-м на данном участке был снижен скоростной режим до максимально разрешенных 40 км/ч, но затем он был отменен. Также жители потребовали установить «лежачие полицейские» перед всеми пешеходными перекрестками в Коммунарке.

Помимо заявления требований, собравшиеся почтили память погибшего ребенка — у столба рядом с местом ее гибели появился импровизированный мемориал, где вокруг фотографии девочки неравнодушные граждане уложили цветы и игрушки.

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