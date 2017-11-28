Более 200 человек погибли от чумы на Мадагаскаре за четыре месяца
По данным Российского союза туриндустрии, на острове могут находиться росиияне.
По данным Российского союза туриндустрии, на острове могут находиться росиияне.
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Число погибших от чумы на острове Мадагаскар в Индийском океане превысило 200 человек, при этом, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на острове могут быть туристы из России.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник заявила, что число погибших от самой сильной за последние 50 лет вспышки чумы на Мадагаскаре с 1 августа по 22 ноября составило 202 человека. Более 2,34 тыс. человек заражены.
Как сообщила «Интерфаксу»
«Российские туристы на Мадагаскаре вполне могут быть, но единичные. На острове потрясающая природа и безвизовый въезд, но турпоток из России очень маленький — через турфирмы на остров ежегодно отправляется не более 40−50 человек. Россиян пугают в первую очередь сложности перелета. Прямых рейсов из Москвы в Антананариву нет, а с пересадками лететь долго, стыковки неудобные. Кроме того, на острове довольно скудная отельная база, в основном довольно скромные 3*, уровень сервиса здесь резко отличается от общепринятого в Европе», — сказала она.
По словам Тюриной, до половины всех туров на Мадагаскар идут в одном пакете с отдыхом на острове Маврикий либо на Коморском архипелаге. Чуть реже туристы летают на Мадагаскар в паре с Кенией.
Ростуризм в октябре рекомендовал российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на острове. В ведомстве также призвали туроператоров, реализующих туры, информировать клиентов о возможном риске заражения инфекционными болезнями.
Чума является эндемичной болезнью на Мадагаскаре, где ежегодно регистрируется около 400 случаев заболеваний. Предыдущая вспышка была зарегистрирована в декабре 2016 года в одном из отдаленных районов, однако сейчас болеют и жители крупных городов Антананариву и Туамасин. Кроме того, получила распространение более заразная легочная форма чумы, которая может привести к смертельному исходу в течение 24 часов. Как уточняет ВОЗ, болезнь лечится антибиотиками, но вирусы быстро мутируют и могут стать резистентными.