Более 200 человек погибли от чумы на Мадагаскаре за четыре месяца

Источник: AP 2017

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Число погибших от чумы на острове Мадагаскар в Индийском океане превысило 200 человек, при этом, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на острове могут быть туристы из России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник заявила, что число погибших от самой сильной за последние 50 лет вспышки чумы на Мадагаскаре с 1 августа по 22 ноября составило 202 человека. Более 2,34 тыс. человек заражены.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, на острове могут находиться российские туристы.

«Российские туристы на Мадагаскаре вполне могут быть, но единичные. На острове потрясающая природа и безвизовый въезд, но турпоток из России очень маленький — через турфирмы на остров ежегодно отправляется не более 40−50 человек. Россиян пугают в первую очередь сложности перелета. Прямых рейсов из Москвы в Антананариву нет, а с пересадками лететь долго, стыковки неудобные. Кроме того, на острове довольно скудная отельная база, в основном довольно скромные 3*, уровень сервиса здесь резко отличается от общепринятого в Европе», — сказала она.

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По словам Тюриной, до половины всех туров на Мадагаскар идут в одном пакете с отдыхом на острове Маврикий либо на Коморском архипелаге. Чуть реже туристы летают на Мадагаскар в паре с Кенией.

Ростуризм в октябре рекомендовал российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на острове. В ведомстве также призвали туроператоров, реализующих туры, информировать клиентов о возможном риске заражения инфекционными болезнями.