В Екатеринбурге неизвестные сняли 28 крышек люков

В Екатеринбурге неизвестные похитили 28 крышек люков в Орджоникидзевском районе. Кражи совершены на проспекте Космонавтов, улицах Фронтовых Бригад, Фрезеровщиков, Лукиных, Народного Фронта. Кроме того, несколько крышек сняли в поселке Садовом (на улицах Сибиряка, Лунной, Верстовой и Земской). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе районной администрации.

Чтобы прохожие не упали в канализационные колодцы, их временно закрыли плитами и прочим. В ближайшее время владельцы инженерно-подземных сетей обследуют состояние люков и заменят их.