В Перми из-за аварии на сетях встали трамваи на Северной дамбе

В Перми из-за аварии на сетях встали трамваи и троллейбусы на Северной дамбе. В результате возникла пробка на участке от цирка до Разгуляя.

«В 9:45 после пересечения улицы Парковая, на подъезде к Северной дамбе, в работе пересечения трамвайной и троллейбусной контактной сети обнаружили неполадки. Аварийные службы предприятия оперативно прибыли на место. Движение электротранспорта перенаправляли на ближайшие кольца. Пассажиры могли бесплатно пересесть в идущие трамваи и троллейбусы на ближайших остановках. Движение восстановили в 10.30», — сообщили «АиФ-Прикамье» в МУП «Пермгорэлектротранс».