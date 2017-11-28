В Перми из-за аварии на сетях встали трамваи на Северной дамбе
В результате возникла пробка от цирка до Разгуляя.
В результате возникла пробка от цирка до Разгуляя.
В Перми
Как сообщают очевидцы, утром произошла вспышка на контактных сетях,
«В 9:45 после пересечения улицы Парковая, на подъезде к Северной дамбе, в работе пересечения трамвайной и троллейбусной контактной сети обнаружили неполадки. Аварийные службы предприятия оперативно прибыли на место. Движение электротранспорта перенаправляли на ближайшие кольца. Пассажиры могли бесплатно пересесть в идущие трамваи и троллейбусы на ближайших остановках. Движение восстановили в 10.30», — сообщили «АиФ-Прикамье» в МУП «Пермгорэлектротранс».