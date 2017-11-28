В Прикамье задержали двух братьев, угнавших автомобиль «Яндекс Такси»

Заявление об угоне автомобиля «Рено Дастер» поступило в отдел полиции Индустриального района вчера ночью.

Водитель «Яндекс Такси» сообщил, что во дворе дома на улице Космонавта Леонова двое грабителей, угрожая отверткой, завладели его автомобилем и скрылись.

Со слов владельца угнанной машины составили фоторобот угонщиков, информацию об угоне предали всем нарядам полиции. В результате удалось установить — иномарка выехала из Перми в направлении Краснокамска.

Угнанный автомобиль обнаружили в Верещагино. Вскоре были задержаны и подозреваемые.