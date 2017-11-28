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09:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье задержали двух братьев, угнавших автомобиль «Яндекс Такси»

Угнанную в Перми машину обнаружили в Верещагино.

Заявление об угоне автомобиля «Рено Дастер» поступило в отдел полиции Индустриального района вчера ночью.

Водитель «Яндекс Такси» сообщил, что во дворе дома на улице Космонавта Леонова двое грабителей, угрожая отверткой, завладели его автомобилем и скрылись.

Со слов владельца угнанной машины составили фоторобот угонщиков, информацию об угоне предали всем нарядам полиции. В результате удалось установить — иномарка выехала из Перми в направлении Краснокамска.

Угнанный автомобиль обнаружили в Верещагино. Вскоре были задержаны и подозреваемые.

— Ими оказались двое братьев — 27 и 34 лет, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Оба мужчины водворены в изолятор временного содержания. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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