В Прикамье задержали двух братьев, угнавших автомобиль «Яндекс Такси»
Угнанную в Перми машину обнаружили в Верещагино.
Угнанную в Перми машину обнаружили в Верещагино.
Заявление об угоне автомобиля «Рено Дастер» поступило в отдел полиции Индустриального района вчера ночью.
Водитель «Яндекс Такси» сообщил, что во дворе дома на улице Космонавта Леонова двое грабителей, угрожая отверткой, завладели его автомобилем и скрылись.
Со слов владельца угнанной машины составили фоторобот угонщиков, информацию об угоне предали всем нарядам полиции. В результате удалось установить — иномарка выехала из Перми в направлении Краснокамска.
Угнанный автомобиль обнаружили в Верещагино. Вскоре были задержаны и подозреваемые.
— Ими оказались двое братьев — 27 и 34 лет, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Оба мужчины водворены в изолятор временного содержания. По факту угона возбуждено уголовное дело.