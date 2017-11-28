В Казани иномарка сбила пешехода

Автомобиль «Мазда» проехал перекресток с улицей Даурской и сбил переходящего дорогу мужчину. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автомобиль проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. Для пешеходов в это время горел «красный». Наезд произошел вне перекрестка, через несколько метров после него. Возможно, мужчина начал передвигаться на запрещающий «красный» сигнал.