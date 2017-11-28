Полиция Волгограда нашла в рейсовом автобусе почти 15 кило черной икры
Ни пассажиры, ни водитель не признались, чей это груз.
Ни пассажиры, ни водитель не признались, чей это груз.
На посту ДПС в Городищенском районе инспекторы областного отдельного батальона
Всего полицейские насчитали 29 банок общей массой более 14,5 килограммов. 40-летний водитель автобуса не смог предъявить полицейским документы на этот ценный груз. Не смог он объяснить и откуда у него в багажнике взялся этот деликатес и куда его везет. Среди пассажиров также не нашелся владелец коробки с икрой.
Банки полиция изъяла и отправила на исследование. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, уточняют в