Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
30-летний мужчина умер на борту самолета Нью-Йорк - Москва
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Олега Табакова доставили в реанимацию
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Подписчики в восторге от снимка Лопыревой в бюстгальтере - СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Внутри Монголии
10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Волгограда нашла в рейсовом автобусе почти 15 кило черной икры

Ни пассажиры, ни водитель не признались, чей это груз.

На посту ДПС в Городищенском районе инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов рейсовый автобус, который следовал из Астрахани в Москву. В ходе осмотра правоохранители обратили внимание на коробку в багажном отделении, в которой аккуратно были сложенны пластиковые контейнеры. Когда достали поближе, оказалось, что в банках не что иное, как черная икра.

Всего полицейские насчитали 29 банок общей массой более 14,5 килограммов. 40-летний водитель автобуса не смог предъявить полицейским документы на этот ценный груз. Не смог он объяснить и откуда у него в багажнике взялся этот деликатес и куда его везет. Среди пассажиров также не нашелся владелец коробки с икрой.

Банки полиция изъяла и отправила на исследование. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 90-е были
Пилот из Читы выполнил рискованный трюк и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Пентагон обвинил Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
Российский пилот попал в Книгу Гиннеса за 100 витков в штопоре
Партия «Женский диалог» выдвинет своего лидера в президенты РФ
Пропавший в Тамбовской области вертолет потерпел крушение
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь