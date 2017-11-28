Упавший с восьмого этажа брестчанин скончался в больнице

Несчастный случай произошел утром 19 ноября в микрорайоне Восток. Из окна собственной квартиры в девятиэтажном доме выпал 32-летний мужчина. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение Брестской областной больницы. За жизнь мужчины врачи боролись больше недели, но спасти не смогли. Он скончался 27 ноября около 20.05.