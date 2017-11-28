Страшное ДТП в Ташкенте: пешехода сбили, а потом переехали на автомобиле

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В пятницу, 24 ноября, в столице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Инцидент произошел в 22:50 часов на территории Юнусабадского района напротив чайханы «Турон». Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем марки Matiz, сбил пешехода. Ехавший вслед за ним водитель 1995 года рождения на автомашине марки Spark переехал лежавшего на дороге пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1987 года рождения от полученных травм скончался на месте.
В сообщении управления говорится, что водитель автомобиля Matiz, не оказав пострадавшему пешеходу помощь и не сообщив об этом в органы внутренних дел, скрылся с места происшествия. Однако на следующий день в ходе проведения мероприятия «Тозалаш-антитеррор» он был установлен.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 часть 2 УК Республики Узбекистан (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).