Страшное ДТП в Ташкенте: пешехода сбили, а потом переехали на автомобиле

Инцидент произошел в 22:50 часов на территории Юнусабадского района напротив чайханы «Турон». Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем марки Matiz, сбил пешехода. Ехавший вслед за ним водитель 1995 года рождения на автомашине марки Spark переехал лежавшего на дороге пешехода.

В сообщении управления говорится, что водитель автомобиля Matiz, не оказав пострадавшему пешеходу помощь и не сообщив об этом в органы внутренних дел, скрылся с места происшествия. Однако на следующий день в ходе проведения мероприятия «Тозалаш-антитеррор» он был установлен.