Источник: в Тамбовской области пропал вертолет Eurocopter
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вертолет Eurocopter по предварительным данным, пропал в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вертолет Eurocopter по предварительным данным, пропал в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В Кирсановском районе не вышел на связь вертолет Eurocopter-120 компании «Сталь-М», — сказал собеседник агентства.
По его словам, подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.