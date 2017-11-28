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09:35 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Тамбовской области пропал вертолет Eurocopter

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вертолет Eurocopter по предварительным данным, пропал в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В Кирсановском районе не вышел на связь вертолет Eurocopter-120 компании «Сталь-М», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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