Утром в Волгоградской области загорелся микроавтобус

К моменту прибытия пожарного расчёта 37-й пожарно-спасательной части автомобиль 2010 года выпуска практически полностью был охвачен огнем. Пожар спасатели потушили быстро — буквально за шесть минут. Правда огонь успел сильно повредить иномарку, так что восстановить ее будет весьма проблематично.