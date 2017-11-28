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11:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Утром в Волгоградской области загорелся микроавтобус

Тревожное сообщение поступило из поселка Елань Еланского района Волгоградской области примерно в четыре часа утра 28 ноября. Очевидцы сообщили, что на улице Ленинская загорелся микроавтобус Renault Trafic.

К моменту прибытия пожарного расчёта 37-й пожарно-спасательной части автомобиль 2010 года выпуска практически полностью был охвачен огнем. Пожар спасатели потушили быстро — буквально за шесть минут. Правда огонь успел сильно повредить иномарку, так что восстановить ее будет весьма проблематично.

Но главное, что все обошлось без погибших и пострадавших, говорят «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Теперь экспертам предстоит выяснить, почему загорелся микроавтобус. Предварительно причиной возгорания называют неисправность электрооборудования.

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