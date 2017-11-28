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11:06 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте задержали наркодилера с крупной партией «марок»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в районе автовокзала Ялты при попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков задержали 31-летнего жителя Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, в октябре, в целях подтверждения информации о преступной деятельности задержанного оперативники провели «проверочную закупку» вещества. Экспертиза показала, что образец является синтетическим наркотиком — своего рода LSD.

Наркодилер планировал организовать канал поставки этого наркотика на территорию полуострова с материковой части России.

«Людям, страдающим от наркозависимости, этот препарат известен под названием “марки”. Внешне товар напоминает кусок картона, пропитанного наркотическим веществом. Одна доза (5×5 мм картона) у сбытчика стоила 1000 рублей. При личном осмотре у задержанного выявлено более 20 доз», — добавили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). Ведутся следственные действия.

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