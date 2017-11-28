В Ялте задержали наркодилера с крупной партией «марок»

Ранее, в октябре, в целях подтверждения информации о преступной деятельности задержанного оперативники провели «проверочную закупку» вещества. Экспертиза показала, что образец является синтетическим наркотиком — своего рода LSD.

Наркодилер планировал организовать канал поставки этого наркотика на территорию полуострова с материковой части России.

«Людям, страдающим от наркозависимости, этот препарат известен под названием “марки”. Внешне товар напоминает кусок картона, пропитанного наркотическим веществом. Одна доза (5×5 мм картона) у сбытчика стоила 1000 рублей. При личном осмотре у задержанного выявлено более 20 доз», — добавили в ведомстве.