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10:22 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке 400 семей стали жертвами мошенников. Видеорепортаж Дениса Ивлева

Во Владивостоке 400 семей стали жертвами мошенников. Уже несколько лет обманутые дольщики ждут решения суда, чтобы остаться при своих законных квадратных метрах. Добавляет сложности и то, что многие столкнулись и с двойными продажами. Сегодня на законодательном уровне такие проблемы пытаются решить приморские депутаты.

Источник: Вести Приморье

Антон и Марина Ярец купили квартиру еще 10 лет назад и почти сразу узнали, что они не единственные собственники. О своих правах заявил еще один покупатель этой жилплощади. До сих пор идет суд и поделить законно купленные квадратные метры не получается. Закон почти не в состоянии регулировать случаи двойных продаж. При этом обманутые дольщики не теряют надежды восстановить справедливость.

Марина Ярец, обманутый дольщик: «Надежда всегда есть. Она должна быть. У нас будет красивый достроенный дом, где мы все будем жить».

Для домов на улице Пихтовой это не единичная история. Только двойных и тройных продаж тут 35! При этом сам дом не сдан в эксплуатацию, застройщик оказался мошенником и бросил объект. Обманутыми оказались двести семей.

Ольга Павловских, председатель потребительского кооператива: «Наш дом уже больше 20 лет является недостроем. При этом складывается парадокс. Люди живут, а крыш нет, лифтов нет, зато собственность есть. Поэтому администрация решила, раз собственность есть, то платите в фонд капитального ремонта».

Решение наболевшей жилищной проблемы предлагает депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко. Он уже год юридически сопровождает жильцов этих домов. За это время удалось сменить нечестного на руку председателя кооператива и реконструировать опасную для жизни самопальную котельную. Сегодня идет борьба за то, чтобы вернуть землю в собственность края и достроить объект. А чтобы решить проблему двойных продаж Андрей Ищенко создал и уже отдал на рассмотрение главе региона новый закон.

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Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Закон гласит о том, что на территории Приморского края компаниям застройщикам выделяется земельный участок, на котором они построят многоквартирные жилые дома, а часть квартир (количество определит конкурс) будет переданы администрации Приморского края, а она в последующем передаст квартиры обманутым гражданам».

На федеральном уровне сегодня говорят и о том, чтобы вовсе запретить долевое строительство. Но это в будущем, а пока только во Владивостоке порядка 6 недостроенных объектов с двойными продажами. Один из ярких примеров дом на Кипарисовой, 26. Здесь не только двойные продажи. Вместо 10 этажей построили 19. Фундамент треснул, и дом может упасть в любой момент. Компания застройщик обанкротилась, а ее директор уже в СИЗО. Обманутые дольщики отчаялись настолько, что не так давно прямо на доме обратились к президенту страны.

Светлана Катрук, обманутый дольщик: «Ситуация настолько безвыходная, что без помощи правительства мы не справимся. У нас нет решений».

С мертвой точки сдвинет вопрос и закон Андрея Ищенко. Обманутые дольщики смогут вернуть свои квадратные метры, например, получив жилую площадь в других домах. А уже строительство смогут взять на себя другие заинтересованные компании.

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