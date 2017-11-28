Ростовчане не могут вылететь с Бали из-за извержения вулкана

— Друзья, про ситуацию на Бали. Внутри тут всё нормально. Всё так же, как и вчера, и позавчера. Утром сегодня загорали, пока не поняли, что как-то странновато тихо — не слышно самолётов. Сказали, что аэропорт в 7 утра закрыли. Причина не в том, что начал взрываться Агунг, или усиливаться извержение. Пик его, насколько я понимаю, пройден. Но изменилась роза ветров, и если пепел сдувало на соседний Ломбок, то теперь он пошёл в другую сторону и существенно затруднил жизнь авиаторам. Потом мы поехали к горе. Подъехали как можно ближе, и увидели вот эту страшную проекцию головы человека-дракона. Ну, на самом деле и дальше поехали, но там только в облачность ушли и попали в туман. Общие впечатления — всё так же, как и в день приезда, никакой паники и очередей в супермаркетах не наблюдаем. Так как мы вне отельной жизни и вне круга отдыхающих сородичей, сказать о настроении среди россиян-туристов ничего не могу. В аэропорту, насколько я понимаю, ад, так как все рейсы с утра приостановлены. Уехать при делании можно через Яву. Я пока не связывался с Озоном по поводу своих билетов на четверг. Сделаю это поближе к отлёту. Перебои с едой, солью и спичками маловероятны, так как всё это доставляется сюда машинами через паромы, которые курсируют между Бали и Явой каждые 10 минут. Камни и лава на голову не падают, дымом не воняет (ну, если Таня только рядом не курит). Пепла как такового тоже не видели. Около KFC разве что в районе Агунга была припаркована одна машина, присыпанная пеплом.