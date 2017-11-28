Житель Лабинска подорвался на гранате, позируя для фотографии

Известно, что 26-летний мужчина погиб при взрыве гранаты в собственном автомобиле. Точные обстоятельства случившегося станут известны после окончания проверки.

Согласно одной из версий, обсуждаемой в интернете, причиной трагедии стала неосторожность: молодой человек фотографировался с боевой гранатой, из которой вытащил чеку.