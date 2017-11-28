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10:37 (мск), источник: Югополис

Житель Лабинска подорвался на гранате, позируя для фотографии

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Известно, что 26-летний мужчина погиб при взрыве гранаты в собственном автомобиле. Точные обстоятельства случившегося станут известны после окончания проверки.

Согласно одной из версий, обсуждаемой в интернете, причиной трагедии стала неосторожность: молодой человек фотографировался с боевой гранатой, из которой вытащил чеку.

В результате взрыва он погиб на месте происшествия.

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Житель Лабинска подорвался на гранате, позируя для фотографии
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