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11:34 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области опрокинулся автомобиль BYD: водитель погиб на месте

ЧП случилось на дороге в Борисоглебске.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 27 ноября, по дороге в Борисоглебке ехал 54-летний мужчина на китайском авто BYD. Был уже поздний вечер. По данным МВД, примерно в 23:00 автомобиль опрокинулся. ЧП случилось около села Петровского. Предполагают, что водитель не справился с управлением.

«Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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