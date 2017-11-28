В Воронежской области опрокинулся автомобиль BYD: водитель погиб на месте

В понедельник, 27 ноября, по дороге в Борисоглебке ехал 54-летний мужчина на китайском авто BYD. Был уже поздний вечер. По данным МВД, примерно в 23:00 автомобиль опрокинулся. ЧП случилось около села Петровского. Предполагают, что водитель не справился с управлением.