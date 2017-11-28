Два курильщика погибли на пожарах в Нижегородской области
Происшествия случились на Бору и в Сергачской районе.
Происшествия случились на Бору и в Сергачской районе.
Пагубная привычка стоила жизни двум неосторожным курильщикам в Нижегородской области. 27 ноября на пожарах погибли мужчина и женщина, сообщает
Около 11 утра трагедия произошла в селе Ачка Сергачского района, сгорел дом на площади 96 квадратных метров. На месте происшествия было найдено тело погибшего хозяина дома — 48-летнего мужчины.
Другой случай произошел вечером в поселке Октябрьском на Бору. Там загорелась квартира в двухэтажном доме, спасателям пришлось эвакуировать 20 жильцов, включая 5 детей. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 52-летней женщины.
По данным МЧС, обе трагедии произошли