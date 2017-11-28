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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Два курильщика погибли на пожарах в Нижегородской области

Происшествия случились на Бору и в Сергачской районе.

Пагубная привычка стоила жизни двум неосторожным курильщикам в Нижегородской области. 27 ноября на пожарах погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около 11 утра трагедия произошла в селе Ачка Сергачского района, сгорел дом на площади 96 квадратных метров. На месте происшествия было найдено тело погибшего хозяина дома — 48-летнего мужчины.

Другой случай произошел вечером в поселке Октябрьском на Бору. Там загорелась квартира в двухэтажном доме, спасателям пришлось эвакуировать 20 жильцов, включая 5 детей. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 52-летней женщины.

По данным МЧС, обе трагедии произошли из-за неосторожности погибших при курении. Из числа соседей никто не пострадал.

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