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11:04 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Сегодня загорелось здание предприятия «Гомельобои»

Возгорание произошло на пятом этаже административного здания предприятия. Сообщение о пожаре спасатели Гомельского городского подразделения МЧС получили в 8.21. К месту происшествия было направлено 15 единиц техники.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По прибытия спасатели обнаружили, что из окон пятого этажа административно-бытового корпуса филиала Гомельобои открытого акционерного общества ЦБК-Консалт по улице Севастопольской идет густой черный дым.

— На момент возникновения пожара в корпусе находилось 52 человека, которые покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей, — поделилась подробностями официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

МЧС удалось потушить пожар. Пострадавших нет. Огонь повредил 100 квадратных метров пола в актовом зале. Причина возгорания пока устанавливается.

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