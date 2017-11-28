Сегодня загорелось здание предприятия «Гомельобои»

По прибытия спасатели обнаружили, что из окон пятого этажа административно-бытового корпуса филиала Гомельобои открытого акционерного общества ЦБК-Консалт по улице Севастопольской идет густой черный дым.
— На момент возникновения пожара в корпусе находилось 52 человека, которые покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей, — поделилась подробностями официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
МЧС удалось потушить пожар. Пострадавших нет. Огонь повредил 100 квадратных метров пола в актовом зале. Причина возгорания пока устанавливается.