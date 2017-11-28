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10:37 (мск), источник: Publika.md

Итальянская полиция задержала семерых граждан Молдовы за кражу в барах и магазинах

Семерых граждан Молдовы задержала итальянская полиция, еще двоих объявили в розыск. Их подозревают в совершении краж в барах и магазинах провинции Парма.

Источник: Publika.md

По данным следствия, криминальная группировка взламывала двери заведений по ночам и выносила ценности. На счету преступников также два угнанных автомобиля. Ущерб, нанесенный подозреваемыми, еще предстоит установить.

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