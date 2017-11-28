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10:36 (мск), источник: Tengrinews

Страшное ДТП с поездом в Мангистау: дежурный переезда был нетрезвым

Дежурный железнодорожного переезда в Мангистауской области, где произошло столкновение тепловоза и маршрутной «Газели», в момент аварии был нетрезвым, его задержали, сообщает «Лада».

Источник: Tengrinews

Как уточнил заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию Алдирза Куанышкереев, дежурный железнодорожного переезда в тот день находился на работе в состоянии легкого опьянения.

«Он задержан в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). По словам дежурного, машинист вовремя не передал сигнал о приближении, поэтому он не смог своевременно среагировать», — рассказал Алдирза Куанышкереев.

Также он сообщил, что для установления состояния водителя «ГАЗели», гражданина Узбекистана 1967 года рождения, который погиб на месте происшествия, назначена медицинская экспертиза. Ее результаты покажут, в каком состоянии он находился.

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«Проводится служебное расследование, которое выявит, имел ли право водитель “ГАЗели” заниматься пассажирскими перевозками», — добавил Алдирза Куанышкереев.

Представитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даурен Табжанов добавил, что «ГАЗель» 2002 года выпуска была исправна, машина была арендована у частного лица предпринимателем Таныбаем Кейсиковым, который выиграл тендер на пассажирские перевозки по маршрутам №№ 2 и 3. Автомобиль двигался по маршруту Жанаозен — Тенге. На предпоследней остановке, которая находится у колледжа, в салон автомобиля сели 15 человек — студенты. По словам заместителя начальника отделения дороги АО «Казахстан Темир Жолы» Ерлана Бурхутова, машинист, управлявший тепловозом, действовал строго по инструкции. Однако, в ходе следствия рассматривается и его уголовная ответственность.

«Стоит отметить, что предпринимателя, который занимался перевозками, ранее семь раз привлекали к административной ответственности за превышение числа пассажиров в автомобиле», — добавил Даурен Табжанов.

О состоянии пострадавших рассказала исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Клара Оралбаева. По ее словам, трое пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения Актау. В городской больнице Жанаозена шесть человек находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные 18 человек госпитализированы в отделение травматологии. Пострадавшие при столкновении «ГАЗели» и тепловоза дети, по словам Камшат Турсынбековой, главного врача областной детской больницы, находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Шестилетний мальчик и 10-летняя девочка находятся на аппарате искусственного дыхания в отделении реанимации областной детской больницы. Поступили с травматическим шоком. У девочки — ампутация обеих ног, черепно-мозговая травма, множественные ушибы. У мальчика — черепно-мозговая травма, тупая травма живота, множественные ушибы и травмы», — сказала Камшат Турсынбекова.

Дети осмотрены травматологом-ортопедом из Астаны, он одобрил основное лечение, проводимое врачами областной детской больницы.

Напомним, в пригороде Жанаозена, в районе села Тенге, на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «Газелью». В аварии, по предварительным данным, погибли шесть человек. В «Газели» находилось 13 человек. Точное число жертв и пострадавших еще уточняется. Ранее сообщалось, КТЖ выделил 20 миллионов тенге для семей погибших в аварии с «Газелью» и тепловозом в пригороде Жанаозена на железнодорожном переезде.

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