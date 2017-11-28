РФ попросила Интерпол объявить в розыск продюсера по делу «Гоголь-центра»
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ попросила Интерпол объявить в международный розыск продюсера Екатерину Воронову по делу «Гоголь-центра», сообщила
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ попросила Интерпол объявить в международный розыск продюсера Екатерину Воронову по делу «Гоголь-центра», сообщила
Мосгорсуд ранее признал законным решение о заочном аресте Вороновой, которую следствие считает доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генпрокуратура рассмотрит вопрос о направлении запроса на экстрадицию Вороновой, когда получит информацию о ее местонахождении на территории иностранных государств.