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10:54 (мск), источник: РИА Новости

РФ попросила Интерпол объявить в розыск продюсера по делу «Гоголь-центра»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ попросила Интерпол объявить в международный розыск продюсера Екатерину Воронову по делу «Гоголь-центра», сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Мосгорсуд ранее признал законным решение о заочном аресте Вороновой, которую следствие считает доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова.

По версии следствия, Воронова уничтожила часть финансовой документации по делу и уехала в Латвию.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации 15.11.2017 направила в НЦБ Интерпола МВД России поручение об организации международного розыска Вороновой Е. С. с целью ареста и выдачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Генпрокуратура рассмотрит вопрос о направлении запроса на экстрадицию Вороновой, когда получит информацию о ее местонахождении на территории иностранных государств.

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