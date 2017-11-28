РФ попросила Интерпол объявить в розыск продюсера по делу «Гоголь-центра»

Источник: РИА Новости

Мосгорсуд ранее признал законным решение о заочном аресте Вороновой, которую следствие считает доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова.

По версии следствия, Воронова уничтожила часть финансовой документации по делу и уехала в Латвию.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации 15.11.2017 направила в НЦБ Интерпола МВД России поручение об организации международного розыска Вороновой Е. С. с целью ареста и выдачи», — говорится в сообщении пресс-службы.