Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Путч в ЛНР: почему Плотницкий не удержался у власти
Сообщения в интернете, за которые будет грозить до 7 лет тюрьмы
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Подписчики в восторге от снимка Лопыревой в бюстгальтере - СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Внутри Монголии
10:42 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале неадекватный пациент больницы напал на полицейского

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против 31-летнего жителя Кировграда. Его подозревают в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, рано утром 7 ноября злоумышленник, находясь в приемном отделении местной больницы, применил насилие в отношении полицейского-водителя. Как отметили в следствии, сотрудник МВД помогал бригаде «скорой помощи» в доставлении данного гражданина, находившегося в неадекватном состоянии.

Сейчас по делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Как сообщало Накануне.RU, недавно нападение на полицейского произошло в Москве. Было возбуждено уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Восточный
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Пентагон обвинил Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
Российский пилот попал в Книгу Гиннеса за 100 витков в штопоре
Партия «Женский диалог» выдвинет своего лидера в президенты РФ
Пропавший в Тамбовской области вертолет потерпел крушение
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь