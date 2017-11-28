На Среднем Урале неадекватный пациент больницы напал на полицейского

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, рано утром 7 ноября злоумышленник, находясь в приемном отделении местной больницы, применил насилие в отношении полицейского-водителя. Как отметили в следствии, сотрудник МВД помогал бригаде «скорой помощи» в доставлении данного гражданина, находившегося в неадекватном состоянии.