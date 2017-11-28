На Среднем Урале неадекватный пациент больницы напал на полицейского
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против 31-летнего жителя Кировграда. Его подозревают в применении насилия к представителю власти.
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против 31-летнего жителя Кировграда. Его подозревают в применении насилия к представителю власти.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, рано утром 7 ноября злоумышленник, находясь в приемном отделении местной больницы, применил насилие в отношении
Сейчас по делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
Как сообщало Накануне.RU, недавно нападение на полицейского произошло в Москве. Было возбуждено уголовное дело.