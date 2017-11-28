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10:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец чуть не сжег купленную в ипотеку квартиру

Мужчина не потушил сигарету и уснул, а проснулся на горящем матрасе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Новосибирец чуть не сжег купленную в ипотеку квартиру, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в рабочем поселке Кольцово 27 ноября. 40-летний мужчина уснул с сигаретой в руке, из-за которой загорелась постель.

Накануне погорелец отмечал день рождения матери, распивал спиртное. При этом мужчина признался, что не помнит как заснул. Его разбудил пожарный извещатель. Сирену услышали и соседи, которые вызвали спасателей.

Когда новосибирец проснулся, он заметил тлеющий под ним матрас и подушку. Мужчина потушил постель до приезда пожарных.

По словам пострадавшего, он приобрел квартиру в ипотеку, жил в ней и занимался ремонтом. Мебели в жилище нет — спит на полу.

«Причиной возгорания стала неосторожность при курении хозяина, находившегося в нетрезвом состоянии», — пояснили в МЧС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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