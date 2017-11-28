Омич незаконно продавал останки мамонтов, бизонов и носорогов
Ископаемые он продавал через интернет, а товар отправлял по почте.
Ископаемые он продавал через интернет, а товар отправлял по почте.
Омские таможенники возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, занимавшегося контрабандой останков вымерших животных. Силовики выяснили, что мужчина скупал кости ископаемых животных, а затем продавал их иностранцам через интернет и отправлял за границу почтой. Как пояснили в
Разрешение на вывоз ископаемых, по закону, должно выдавать министерство культуры, а пересылать их по почте и вовсе запрещено.
— За контрабанду культурных ценностей подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — добавили в ведомстве.