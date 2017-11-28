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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич незаконно продавал останки мамонтов, бизонов и носорогов

Ископаемые он продавал через интернет, а товар отправлял по почте.

Омские таможенники возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, занимавшегося контрабандой останков вымерших животных. Силовики выяснили, что мужчина скупал кости ископаемых животных, а затем продавал их иностранцам через интернет и отправлял за границу почтой. Как пояснили в пресс-службе ведомства, омич продавал останки мамонта, носорога и бизона. Эксперты признали, что найденные в посылках предметы являются культурными ценностями стоимостью. Их стоимость оценили в сумму свыше 100 тысяч рублей.

Разрешение на вывоз ископаемых, по закону, должно выдавать министерство культуры, а пересылать их по почте и вовсе запрещено.

— За контрабанду культурных ценностей подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — добавили в ведомстве.

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