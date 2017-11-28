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10:54 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге арестовали врача, подозреваемого в экстремизме

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали врача, который арестован по подозрению в размещении призывов к терактам в соцсети, сообщает пресс-служба городского следственного управления.

Источник: РИА Новости

«Задержан 36-летний Сергей Афанасьев-Кадомцев, работающий врачом. По версии следствия, подозреваемый в июле 2017 года, находясь на территории Республики Казахстан, в социальной сети “В Контакте” разместил тексты, в которых содержится публичное оправдание терроризма, прямые публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также возбуждение ненависти и вражды», — сказано в сообщении.

Задержанный арестован, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2, части 1 статьи 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, возбуждение ненависти и вражды), максимальная санкция — пять лет лишения свободы.

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