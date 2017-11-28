В Петербурге арестовали врача, подозреваемого в экстремизме

«Задержан 36-летний Сергей Афанасьев-Кадомцев, работающий врачом. По версии следствия, подозреваемый в июле 2017 года, находясь на территории Республики Казахстан, в социальной сети “В Контакте” разместил тексты, в которых содержится публичное оправдание терроризма, прямые публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также возбуждение ненависти и вражды», — сказано в сообщении.