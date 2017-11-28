В Петербурге арестовали врача, подозреваемого в экстремизме
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали врача, который арестован по подозрению в размещении призывов к терактам в соцсети, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали врача, который арестован по подозрению в размещении призывов к терактам в соцсети, сообщает
«Задержан 36-летний Сергей
Задержанный арестован, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2, части 1 статьи 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, возбуждение ненависти и вражды), максимальная санкция — пять лет лишения свободы.