Спасатели вывели из леса под Сочи заблудившуюся туристку из Москвы

Источник: Комсомольская правда

— На поиски выехала дежурная смена, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

Буквально за полчаса специалистам удалось разыскать потерявшуюся туристку.

— Девушка находилась в лесу в двух километрах от слияния рек Агура и Агурчик, — уточнили в пресс-службе.

Спасенной оказалась 25-летняя жительница Москвы. Оказалось, она отправилась на прогулку по лесу в одиночестве. В какой-то момент девушка поняла, что заблудилась. Она сразу же приняла решение вызвать на помощь спасателей.

Напомним, это уже не первый случай, когда в лесах Сочи теряются люди. Так в августе спасателям сообщили, что пропала 39-летняя женщина.