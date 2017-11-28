Спасатели вывели из леса под Сочи заблудившуюся туристку из Москвы
В понедельник, 27 ноября, около 18:00 спасателям с мобильного телефона позвонила девушка и сообщила, что она заблудилась на спуске с горы Ахун.
В понедельник, 27 ноября, около 18:00 спасателям с мобильного телефона позвонила девушка и сообщила, что она заблудилась на спуске с горы Ахун.
— На поиски выехала дежурная смена, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
Буквально за полчаса специалистам удалось разыскать потерявшуюся туристку.
— Девушка находилась в лесу в двух километрах от слияния рек Агура и Агурчик, — уточнили в
Спасенной оказалась 25-летняя жительница Москвы. Оказалось, она отправилась на прогулку по лесу в одиночестве. В
Напомним, это уже не первый случай, когда в лесах Сочи теряются люди. Так в августе спасателям сообщили, что пропала 39-летняя женщина.
Как выяснилось, несколько местных жительниц отправились за ягодами в лес неподалеку от поселка Марьино, что находится в Сочи. Одна из них заблудилась.