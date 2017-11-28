В Перми без вести пропала кондуктор автобуса
17 ноября из дома в Кировском районе Перми ушла Елена Анатольевна Ванькова. С тех пор семья ее больше не видела.
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17 ноября из дома в Кировском районе Перми ушла Елена Анатольевна Ванькова. С тех пор семья ее больше не видела.
О пропаже женщины в социальных сетях сообщил ее сын. С 22 ноября она перестала отвечать на телефонные звонки. Предположительно, женщина могла уйти с мужчиной.
Елена работает кондуктором на маршрутном автобусе № 20. Женщина может быть одета в желтую куртку или черную норковую шубу.
Всем, кто располагает информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефону 89504589351.