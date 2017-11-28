В Перми без вести пропала кондуктор автобуса

О пропаже женщины в социальных сетях сообщил ее сын. С 22 ноября она перестала отвечать на телефонные звонки. Предположительно, женщина могла уйти с мужчиной.



Елена работает кондуктором на маршрутном автобусе № 20. Женщина может быть одета в желтую куртку или черную норковую шубу.