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10:54 (мск), источник: Новости Перми

В Перми без вести пропала кондуктор автобуса

17 ноября из дома в Кировском районе Перми ушла Елена Анатольевна Ванькова. С тех пор семья ее больше не видела.

О пропаже женщины в социальных сетях сообщил ее сын. С 22 ноября она перестала отвечать на телефонные звонки. Предположительно, женщина могла уйти с мужчиной.

Елена работает кондуктором на маршрутном автобусе № 20. Женщина может быть одета в желтую куртку или черную норковую шубу.



Всем, кто располагает информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефону 89504589351.

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