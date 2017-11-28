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12:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Бывший начальник кинологической службы Воронежской таможни получил условный срок

Мужчину судили за злоупотребление должностными полномочиями.

Коминтерновский райсуд вынес приговор бывшему начальнику кинологического отдела Воронежской таможни. За злоупотребление полномочиями мужчине назначили условный срок, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России в понедельник, 27 ноября.

По версии правоохранителей, начальник кинологического отдела изготавливал фиктивные акты выполненных работ. С 2015 до 2016 года мужчина подделывал бумаги о ветеринарном обслуживании собак, работающих на таможне. В результате начальник отдела незаконно получил 174 тыс. рублей. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мужчине грозило до 4 лет лишения свободы.

Суд назначил бывшему начальнику отдела 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года после освобождения.

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