Бывший начальник кинологической службы Воронежской таможни получил условный срок

По версии правоохранителей, начальник кинологического отдела изготавливал фиктивные акты выполненных работ. С 2015 до 2016 года мужчина подделывал бумаги о ветеринарном обслуживании собак, работающих на таможне. В результате начальник отдела незаконно получил 174 тыс. рублей. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мужчине грозило до 4 лет лишения свободы.