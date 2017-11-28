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10:57 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе взломщики ограбили платежный терминал

Бандиты совершили ограбление, проникнув в один из магазинов, расположенных по улице Николае Костин в Буюканах. Ворвавшись в помещение, преступники извлекли все деньги из платежного терминала.

Источник: Actualitati.md

По приезду полиции злоумышленники уже успели скрыться. Полицейские попытались выследить преступников по горячим следам, однако вскоре стало понятным, что обнаружить преступников невозможно.

Поиски продолжаются. Банде грозит до 4 лет тюремного заключения.

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