В Кишиневе взломщики ограбили платежный терминал
Бандиты совершили ограбление, проникнув в один из магазинов, расположенных по улице Николае Костин в Буюканах. Ворвавшись в помещение, преступники извлекли все деньги из платежного терминала.
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Бандиты совершили ограбление, проникнув в один из магазинов, расположенных по улице Николае Костин в Буюканах. Ворвавшись в помещение, преступники извлекли все деньги из платежного терминала.
По приезду полиции злоумышленники уже успели скрыться. Полицейские попытались выследить преступников по горячим следам, однако вскоре стало понятным, что обнаружить преступников невозможно.
Поиски продолжаются. Банде грозит до 4 лет тюремного заключения.