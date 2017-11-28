Ущерб хабаровчанки, пострадавшей от домработницы, вырос до 4,8 миллиона

Жительница Хабаровска, чья домработница регулярно похищала её имущество, рассказала подробности совершённых против неё преступлений. По её словам, подозреваемая наворовала на сумму около 4,8 миллиона рублей, забирала деньги у ребёнка и отлично конспирировалась, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Потерпевшая Татьяна Фёдорова сейчас находится в Москве. Там же она была, когда из дома начали пропадать вещи. В Хабаровске жил муж заявительницы, но он практически не пересекался с домработницей: мужчина уходил рано утром, а её рабочий день начинался в 9 часов и длился до 17, когда хозяин ещё не возвращался.

«У нас стали пропадать вещи, когда дома кто-то был: сотрудники клининговой компании, которые приходили к нам раз в месяц, а также рабочие, строители — кто угодно. Она делала вид, что у неё проблемы с деньгами: специально брала микрокредиты, чтобы мы так думали. При этом она давала наши номера, нам постоянно звонили, говорили, что она не платит по долгу. Мы ей верили», — рассказала корреспонденту агентства Татьяна Фёдорова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на домработницу завели уголовное дело. Полицейские отметили, что сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей, но сейчас она выросла уже до 4,8 миллиона. По словам потерпевшей, злоумышленница не гнушалась воровать деньги у ребёнка и даже представлялась хозяйкой дома, когда скупщики меха приезжали за шубами настоящей владелицы.

«Она нашла у меня ключ от нашего сейфа и взяла оттуда почти все деньги. Мы уверяем, что она взяла 2500 долларов, но она говорит, что забрала только 900. При этом мы платили ей по 35 тысяч рублей каждый месяц, оплатили поездку во Вьетнам — чтобы они с мужем отдохнули. С учётом того, что она сдавала в ломбарды, в общей сложности, получается, она получала около ста тысяч в месяц. У полиции сейчас самый большой вопрос — куда она дела все эти деньги», — добавила Татьяна Фёдорова.