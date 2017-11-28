Водитель Porsche устроил аварию в центре Казани и скрылся с места ДТП

Авария произошла ночью на перекрестке улиц Парижской Коммуны и Г. Тукая. По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne (на котором не было государственных регистрационных знаков) проигнорировал дорожный знак «Уступите дорогу» и столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 31-летнего водителя, который ехал по ул. Габдуллы Тукая. Водитель Porsche Cayenne с места происшествия скрылся.