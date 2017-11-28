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12:09 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В горах Сочи с 28 ноября по 1 декабря будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин на отметках выше 1500 м.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 81% 768 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: ЮГА.ру

МЧС призвало жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах — следить за погодой и избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

Напомним, 23 ноября в Сочи в черте города выпал первый снег. 25 ноября горнолыжные комплексы Красной Поляны открыли часть своих трасс для тестового катания.

Как сообщали Юга.ру, 29 и 30 ноября метеорологи прогнозируют на юге Черноморского побережья Кубани потепление до 16 °C.

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