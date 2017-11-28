В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

МЧС призвало жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах — следить за погодой и избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.