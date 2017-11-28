В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В горах Сочи с 28 ноября по 1 декабря будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин на отметках выше 1500 м.
В горах Сочи с 28 ноября по 1 декабря будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин на отметках выше 1500 м.
МЧС призвало жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах — следить за погодой и избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам
Напомним, 23 ноября в Сочи в черте города выпал первый снег. 25 ноября горнолыжные комплексы Красной Поляны открыли часть своих трасс для тестового катания.
Как сообщали Юга.ру, 29 и 30 ноября метеорологи прогнозируют на юге Черноморского побережья Кубани потепление до 16 °C.