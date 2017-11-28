В Ростове экс-заместителя главного судебного пристава области осудили за попытку получения взятки
Ленинский районный суд
Ленинский районный суд
Установлено, что подсудимый вместе с начальником отдела
Уголовное дело в отношении Чуваева было выделено в отдельное производство, с ним заключили соглашение о сотрудничестве. Суд признал его виновным и оштрафовал на 2 млн руб. с лишением права занимать должности в органах федеральной службы судебных приставов на один год. Приговор в законную силу пока не вступил.