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12:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове экс-заместителя главного судебного пристава области осудили за попытку получения взятки

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего замглаву судебного пристава Ростовской области Андрея Чуваева виновным в приготовлении к получению должностным лицом взятки через посредника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Установлено, что подсудимый вместе с начальником отдела материально-технического обеспечения УФССП России по Ростовской области вступили в сговор на получение через посредника взятки в размере 50 тыс. руб. Взамен они обещали закончить исполнительное производство, снять арест с земельного участка и оставить фундамент после сноса самовольно возведенного строения. Посредник взятые на себя обязательства не выполнил.

Уголовное дело в отношении Чуваева было выделено в отдельное производство, с ним заключили соглашение о сотрудничестве. Суд признал его виновным и оштрафовал на 2 млн руб. с лишением права занимать должности в органах федеральной службы судебных приставов на один год. Приговор в законную силу пока не вступил.

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