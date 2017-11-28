В Ростове экс-заместителя главного судебного пристава области осудили за попытку получения взятки

Установлено, что подсудимый вместе с начальником отдела материально-технического обеспечения УФССП России по Ростовской области вступили в сговор на получение через посредника взятки в размере 50 тыс. руб. Взамен они обещали закончить исполнительное производство, снять арест с земельного участка и оставить фундамент после сноса самовольно возведенного строения. Посредник взятые на себя обязательства не выполнил.

Уголовное дело в отношении Чуваева было выделено в отдельное производство, с ним заключили соглашение о сотрудничестве. Суд признал его виновным и оштрафовал на 2 млн руб. с лишением права занимать должности в органах федеральной службы судебных приставов на один год. Приговор в законную силу пока не вступил.