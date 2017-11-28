В Новокубанске «восьмерка» влетела в опору ЛЭП, погиб человек‍

— По предварительным данным 29-летний водитель автомобиля ВАЗ 2108 ехал со стороны поселка Большевик в сторону Новокубанска. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 20-летний пассажир легковушки погиб на месте. Еще двое 19-летних ребят, сидевших в салоне авто, получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали.

— Водитель «восьмерки» в ДТП не пострадал, — заключили правоохранители. — Оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения.