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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новокубанске «восьмерка» влетела в опору ЛЭП, погиб человек‍

В понедельник, 27 ноября, около 2:30 на улице Верхнекубанской в Новокубанске произошла авария, в которой один человек погиб и двое получили травмы.

— По предварительным данным 29-летний водитель автомобиля ВАЗ 2108 ехал со стороны поселка Большевик в сторону Новокубанска. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 20-летний пассажир легковушки погиб на месте. Еще двое 19-летних ребят, сидевших в салоне авто, получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали.

— Водитель «восьмерки» в ДТП не пострадал, — заключили правоохранители. — Оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства и причины происшествия.

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