Четыре человека пострадали при лобовом столкновении авто в Столинском районе

Авария произошла 27 ноября около 17 часов. По предварительной информации, 20-летний житель Столина на автомобиле «Дэу Нексия» направлялся домой по дороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. На 155-м км дороги при обгоне попутного автомобиля молодой человек выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Лагуна» под управлением 55-летнего жителя д. Радчицк.