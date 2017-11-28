Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Фильм о серийном убийце, побивший все рекорды в киноиндустрии
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Названа причина госпитализации Олега Табакова
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: новые танки Украины раньше хранились в группе войск Германии
Куриленко в полупрозрачном наряде показала белье
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10Самые дорогие в мире картины
12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре человека пострадали при лобовом столкновении авто в Столинском районе

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе при лобовом столкновении автомобилей пострадали четыре человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 27 ноября около 17 часов. По предварительной информации, 20-летний житель Столина на автомобиле «Дэу Нексия» направлялся домой по дороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. На 155-м км дороги при обгоне попутного автомобиля молодой человек выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Лагуна» под управлением 55-летнего жителя д. Радчицк.

В результате лобового столкновения водители автомобилей, а также пассажиры «Дэу» — 39-летняя женщина и 41-летний мужчина, жители Столина, с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу.

Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водительский стаж водителя «Дэу» составляет три месяца. По факту ДТП проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Извержение вулкана Агунг на Бали
Ольга Бузова закатила истерику в эфире нового шоу
Спутник «Метеор» не вышел на целевую орбиту
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
Российский пилот попал в Книгу Гиннеса за 100 витков в штопоре
Партия «Женский диалог» выдвинет своего лидера в президенты РФ
ГИБДД: инспектор ДПС не может запретить водителю видеосъемку
Пропавший в Тамбовской области вертолет потерпел крушение
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь