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11:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Житель Новосибирска расстрелял посетителей бара и ранил троих человек

НОВОСИБИРСК, 28 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске посетитель устроил стрельбу в баре и ранил троих человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

По данным ведомства, 23-летний мужчина пришел в бар, расположенный в Железнодорожном районе. Между ним и несколькими мужчина произошел конфликт, в результате чего подозреваемый достал травматический пистолет «Гранд Пауэр» и произвел четыре неприцельных выстрела, а потом сбежал.

В результате трое мужчин, включая двоих посетителей и охранника, получили ранения, одному их них потребовалась госпитализация, двоим другим врачи оказали помощь на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия.

Подозреваемого в нападении новосибирца задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается. Выяснилось, что оружие принадлежало другу подозреваемого, с которым они пили в баре в тот день.

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