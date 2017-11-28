Житель Новосибирска расстрелял посетителей бара и ранил троих человек

По данным ведомства, 23-летний мужчина пришел в бар, расположенный в Железнодорожном районе. Между ним и несколькими мужчина произошел конфликт, в результате чего подозреваемый достал травматический пистолет «Гранд Пауэр» и произвел четыре неприцельных выстрела, а потом сбежал.

В результате трое мужчин, включая двоих посетителей и охранника, получили ранения, одному их них потребовалась госпитализация, двоим другим врачи оказали помощь на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия.