Житель Новосибирска расстрелял посетителей бара и ранил троих человек
НОВОСИБИРСК, 28 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске посетитель устроил стрельбу в баре и ранил троих человек. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 28 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске посетитель устроил стрельбу в баре и ранил троих человек. Об этом рассказали в
По данным ведомства, 23-летний мужчина пришел в бар, расположенный в Железнодорожном районе. Между ним и несколькими мужчина произошел конфликт, в результате чего подозреваемый достал травматический пистолет «Гранд Пауэр» и произвел четыре неприцельных выстрела, а потом сбежал.
В результате трое мужчин, включая двоих посетителей и охранника, получили ранения, одному их них потребовалась госпитализация, двоим другим врачи оказали помощь на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия.
Подозреваемого в нападении новосибирца задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается. Выяснилось, что оружие принадлежало другу подозреваемого, с которым они пили в баре в тот день.