В Омске раскрыли аферу с выплатами за несуществующих детей

На протяжении полутора лет несколько десятков омичек получали денежные пособия от государства на «липовых» детей.

В Кировском районном суде уже начался первый процесс о взыскании с 26-летней горожанки 155 тысяч рублей, которые ей выплатило государство на содержание новорожденного сына Вани. По документам, в этом году мальчику должно было исполниться два года. Но на самом деле Вани не существовало никогда. В семье воспитывалась только одна девочка — Надежда.

— Однако, несмотря на это, омичка предоставила фиктивные документы о рождении младшего сына в МФЦ и получила единовременное пособие по рождению ребенка в размере 16 672 рубля, — рассказала «РГ» заместитель прокурора Кировского округа города Омска Елена Колеватова. — Помимо этого, на протяжении полутора лет она ежемесячно получала пособие по уходу за малышом и пособие, полагающееся матери-одиночке.

Дело о новом способе мошенничества с «домашними родами» в Омске набирает новые обороты. «РГ» уже рассказывала о том, что полиция раскрыла крупную аферу, связанную с обналичиванием материнского капитала. Как известно, российским законодательством предусмотрен вариант регистрации рождения ребенка со слов матери и свидетелей, подтверждающих данный факт. Так как в последнее время домашние роды набирают все большую популярность, сотрудники ЗАГСа подобным просьбам давно не удивляются. Именно этим обстоятельством и начали пользоваться омички, чтобы незаконно обогатиться.

Мамы, уже имеющие одного ребенка, шли в ЗАГС и подавали заявление на регистрацию рождения второго малыша. При этом никаких документов из роддома они не предоставляли. Объясняли, что рожали дома или вообще в чистом поле. Этот факт в ЗАГСе подтверждали их родственницы или подруги. Для достоверности родительницы брали с собой завернутого в одеяльце младенца, взятого «напрокат» у знакомых. К примеру, в одном случае женщины умудрились пять раз принести в ЗАГС одного и того же ребенка.

Получив свидетельство о рождении несуществующего сына или дочки, омички обращались за получением сертификата на материнский капитал, и им его выдавали. По данным правоохранительных органов, в городе действовала хорошо организованная преступная группировка. Злоумышленники уговаривали знакомых горожанок на «рождение близнецов» или фиктивные «вторые роды», обещая им за это 30 процентов от материнского капитала. Каждый поддельный новорожденный приносил членам ОПГ 400 тысяч рублей, которые они делили между собой. В обналичке материнского капитала участвовали более десятка фирм-однодневок и риэлтерских агентств.

Полиция возбудила серию уголовных дел. В омских судах начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных документов о появлении на свет 56 несуществующих новорожденных. Силовики не исключают, что «липовых» младенцев могло быть и больше. Предварительный ущерб государству составил более 10 миллионов рублей.

Но в ходе расследования выяснилось, что мамы-мошенницы довольствовались не только процентами от материнского капитала.

— Омички охотно обращались и другими формами государственной поддержки несуществующих детей, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Например, за единовременным пособием при рождении ребенка и другими выплатами.