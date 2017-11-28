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12:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Мумию мужчины в джинсах нашли в Александро-Невской лавре

Сколько тело там пролежало, пока не известно.

Сразу несколько людей в погонах пришли вчера вечером в Александро-Невскую лавру. По долгу службы. Там в заброшенном здании нашли человеческие останки. Причем, судя по их состоянию, тело лежало там уже давно.

— Мумифицированный труп мужчины обнаружили около пяти часов вечера. Рост мужчины — около 175 сантиметров. Он был одет в джинсы и полосатую футболку, без обуви, — пишет Федеральное агентство новостей.

Документов при нем обнаружено не было. Так что личность пока не установлена. Мумифицированное тело отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу, которая раскроет подробности смерти мужчины, как причину, так и дату.

Пока же правоохранители проводят проверку по факту обнаружения тела.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о найденной мумии пенсионерки. Тело обнаружили в ее же квартире в доме на Октябрьской набережной. Мумия сидела на полу в куче тряпок. Соседи говорят, что не видели женщину уже года два.

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