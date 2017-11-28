Мумию мужчины в джинсах нашли в Александро-Невской лавре
Сколько тело там пролежало, пока не известно.
Сколько тело там пролежало, пока не известно.
Сразу несколько людей в погонах пришли вчера вечером в
— Мумифицированный труп мужчины обнаружили около пяти часов вечера. Рост мужчины — около 175 сантиметров. Он был одет в джинсы и полосатую футболку, без обуви, — пишет Федеральное агентство новостей.
Документов при нем обнаружено не было. Так что личность пока не установлена. Мумифицированное тело отправили в морг на
Пока же правоохранители проводят проверку по факту обнаружения тела.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала о найденной мумии пенсионерки. Тело обнаружили в ее же квартире в доме на Октябрьской набережной. Мумия сидела на полу в куче тряпок. Соседи говорят, что не видели женщину уже года два.