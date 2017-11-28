Посол Беларуси в Индонезии о ситуации на Бали: прогноз негативный
Посол Валерий Колесник сообщил, что на месте все говорятся к худшему, так как до сих пор неизвестно, будет ли выброс лавы.
Посол Валерий Колесник сообщил, что на месте все говорятся к худшему, так как до сих пор неизвестно, будет ли выброс лавы.
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. В посольство Беларуси в Индонезии уже обратилось несколько белорусов, интересующихся, как обменять билет и быстрее вернуться домой, сообщил Sputnik Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии Валерий Колесник.
Накануне стало известно, что местные власти продлили решение о закрытии аэропорта на Бали до 29 ноября
«Граждане, которые находятся здесь, обращались с вопросами, как обменять билеты и улететь. Мы дали им консультации», — сказал посол.
Иной помощи, в том числе медицинской, белорусским туристам не потребовалось, добавил Валерий Георгиевич. Говоря о ситуации на Бали, посол подчеркнул, что прогноз о ее развитии негативный. Неизвестно, будет ли выброс лавы.
«Все готовятся к худшему», — сказал он.
Местные власти говорятся к эвакуации людей на соседний остров, сказал собеседник. Пока оцеплена территории на 10 километров от кратера Агунг. Эта зона закрыта для посещения. В планах увеличить территорию оцепления.
Посол добавил, что прогнозов, когда будет открыт аэропорт, тоже нет.
«Мы будем держать руку на пульсе. Все новые сведения будут опубликованы на странице посольства в Twitter», — отметил Валерий Колесник.
Ранее белорусское посольство призвало белорусских граждан воздержаться от посещения провинции Бали до стабилизации ситуации. Для граждан Республики Беларусь в посольстве работает телефонная линия экстренной связи с консульским отделом.