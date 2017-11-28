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11:48 (мск), источник: Sputnik.by

Посол Беларуси в Индонезии о ситуации на Бали: прогноз негативный

Посол Валерий Колесник сообщил, что на месте все говорятся к худшему, так как до сих пор неизвестно, будет ли выброс лавы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. В посольство Беларуси в Индонезии уже обратилось несколько белорусов, интересующихся, как обменять билет и быстрее вернуться домой, сообщил Sputnik Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии Валерий Колесник.

Накануне стало известно, что местные власти продлили решение о закрытии аэропорта на Бали до 29 ноября из-за проснувшегося вулкана Агунг.

«Граждане, которые находятся здесь, обращались с вопросами, как обменять билеты и улететь. Мы дали им консультации», — сказал посол.

Иной помощи, в том числе медицинской, белорусским туристам не потребовалось, добавил Валерий Георгиевич. Говоря о ситуации на Бали, посол подчеркнул, что прогноз о ее развитии негативный. Неизвестно, будет ли выброс лавы.

«Все готовятся к худшему», — сказал он.

Местные власти говорятся к эвакуации людей на соседний остров, сказал собеседник. Пока оцеплена территории на 10 километров от кратера Агунг. Эта зона закрыта для посещения. В планах увеличить территорию оцепления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Посол добавил, что прогнозов, когда будет открыт аэропорт, тоже нет.

«Мы будем держать руку на пульсе. Все новые сведения будут опубликованы на странице посольства в Twitter», — отметил Валерий Колесник.

Ранее белорусское посольство призвало белорусских граждан воздержаться от посещения провинции Бали до стабилизации ситуации. Для граждан Республики Беларусь в посольстве работает телефонная линия экстренной связи с консульским отделом.

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