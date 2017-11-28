Специалисты предположили неполадки на разгонном блоке «Фрегат» после старта
До сих пор не получена телеметрия спутника «Метеор-М».
До сих пор не получена телеметрия спутника «Метеор-М».
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Специалисты, контролирующие выведение на орбиту спутника «Метеор-М», до сих пор не получили телеметрию космического аппарата, возможно, возникли неполадки на разгонном блоке, сообщил «Интерфаксу» источник в
Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат».
Ранее сообщалось, что
В «Роскосмосе» ранее заявили «Интерфаксу», что космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» № 2−1 в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени
Кроме того, планировалось, что