Специалисты предположили неполадки на разгонном блоке «Фрегат» после старта

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Специалисты, контролирующие выведение на орбиту спутника «Метеор-М», до сих пор не получили телеметрию космического аппарата, возможно, возникли неполадки на разгонном блоке, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат».

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая во вторник с космодрома «Восточный», вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» № 2−1.

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В «Роскосмосе» ранее заявили «Интерфаксу», что космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» № 2−1 в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Кроме того, планировалось, что ракета-носитель выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.