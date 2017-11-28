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11:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Чертово колесо: в компании «Пять звезд» прокомментировали ДТП с рейсовым автобусом

По словам руководства, сейчас состояние потерпевшего водителя опасений не вызывает.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 28 ноября, AmurMedia.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием междугородного рейсового автобуса «Пять звезд» в Железнодорожном районе Хабаровска спровоцировало заклинившее в пути колесо. Единственный потерпевший — водитель общественного транспорта — отделался легким испугом, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель генерального директора группы компании «Пять звезд» Иван Новиков.

— Автобус следовал из Ванино в Хабаровск. При подъезде к автовокзалу стало понятно, что появились проблемы с задним колесом: возникли неполадки в тормозной системе, появился дымок. Когда именно это произошло, вопрос сложный. Особенно тяжело распознать такого рода неисправность, когда на дороге сильный накат. Как только работники поняли, что произошло, вышли и стали тушить возгорание. Причем, как такового открытого огня не было, только сильное задымление. От перегрева лопнул баллон. При этом кусок резины отлетел в водителя. Серьезно он не пострадал, но в целях предосторожности потерпевшего все же доставили в больницу для обследования. Оглушенный взрывом человек на тот момент, понятное дело, находился в шоковом состоянии. Сейчас же его здоровье опасений не вызывает. Пассажиры, к счастью, не пострадали, — прокомментировал утренний инцидент Иван Новиков.

Напомним, тушить междугородный рейсовый автобус «Пять звезд», следующий по маршруту Ванино — Хабаровск, пришлось сегодня утром пожарным на пересечении улиц Воронежской и Шелеста в краевой столице. Объятым пламенем оказалось колесо общественного транспорта. Пострадавшего водителя с места происшествия доставили в больницу. В течение 17 минут пожар был полностью ликвидирован. Обгорело заднее колесо автобуса на площади 1 кв. метр. Пассажиры — порядка 19 человек, в их числе ребенок — покинули салон вышедшего из строя транспорта до прибытия спасателей.

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