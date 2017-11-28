Чертово колесо: в компании «Пять звезд» прокомментировали ДТП с рейсовым автобусом

— Автобус следовал из Ванино в Хабаровск. При подъезде к автовокзалу стало понятно, что появились проблемы с задним колесом: возникли неполадки в тормозной системе, появился дымок. Когда именно это произошло, вопрос сложный. Особенно тяжело распознать такого рода неисправность, когда на дороге сильный накат. Как только работники поняли, что произошло, вышли и стали тушить возгорание. Причем, как такового открытого огня не было, только сильное задымление. От перегрева лопнул баллон. При этом кусок резины отлетел в водителя. Серьезно он не пострадал, но в целях предосторожности потерпевшего все же доставили в больницу для обследования. Оглушенный взрывом человек на тот момент, понятное дело, находился в шоковом состоянии. Сейчас же его здоровье опасений не вызывает. Пассажиры, к счастью, не пострадали, — прокомментировал утренний инцидент Иван Новиков.