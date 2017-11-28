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12:24 (мск), источник: ТАСС

Следователи подозревают супругов из Уфы в покупке ребенка из роддома

Следствием установлено, что стороны через интернет договорились о продаже новорожденного за 10 тыс. рублей.

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело против супружеской пары из Уфы, которая, по версии следствия, забрали новорожденного ребенка за 10 тыс. рублей у жительницы Балашихи в Подмосковье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии.

«В отношении 31-летней жительницы города Балашихи, <…> супружеской пары из города Уфы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — «Торговля людьми», — говорится в сообщении.

Как установили следователи, в мае 2015 года супруги из Уфы и жительница Подмосковья через интернет договорились «о совершении сделки по удочерению новорожденного ребенка за денежное вознаграждение». Прямо в роддоме супруги передали роженице 10 тыс. рублей, а после выписки семья забрала ребенка для последующего усыновления.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, добавили в ведомстве.

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