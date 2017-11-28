Главный архитектор Бобруйска обвиняется в получении взятки
На пост начальника городского отдела архитектуры Дарашкевич был назначен в конце 2015-го.
На пост начальника городского отдела архитектуры Дарашкевич был назначен в конце 2015-го.
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Главного архитектора Бобруйска Артура Дарашкевича взяли под стражу, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Ранее агентство со ссылкой на СК сообщало, что в отношении архитектора было возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции.
«По данным следствия, начальник отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома использовал служебные полномочия в корыстных интересах. Руководитель принимал от директоров коммерческих структур в качестве взяток
По ее словам, продолжается расследование уголовного дела, допрашиваются свидетели, проводятся очные ставки.
В бобруйских СМИ ранее появилась информация, что год назад Дарашкевич проходил свидетелем по делу
Артуру Дарашкевичу 30 лет. Начальником отдела архитектуры исполкома был назначен в январе 2015 года.