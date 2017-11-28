Главный архитектор Бобруйска обвиняется в получении взятки

Ранее агентство со ссылкой на СК сообщало, что в отношении архитектора было возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции.

В бобруйских СМИ ранее появилась информация, что год назад Дарашкевич проходил свидетелем по делу экс-мэра Андрея Коваленко. Главный архитектор давал показания по эпизоду с переводом квартиры на улице Советской в нежилой фонд. В 2014 году именно Дарашкевич инициировал запрет на данную процедуру, спустя два года он же дал добро на ее проведение. Позже оно было отменено.